MARIA DA PENHA: Grávida é surrada pelo marido violento dentro de táxi em Rondônia

Uma jovem de 20 anos foi espancada pelo marido de 33 anos na noite de segunda-feira (13) em uma residência localizada no bairro Santa Letícia, no município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

Relatos da ocorrência dão conta de que a vítima e o marido pegaram um táxi no complexo turístico da cidade em direção a residência deles. Todavia, ao chegar na frente do imóvel, o casal iniciou discussão e a jovem que está grávida afirmou que não ia descer do táxi.

Foi neste momento em que o marido passou a espancar a esposa com vários socos no rosto. A vítima desesperada pediu que o taxista a levasse embora do local.

A testemunha foi com a vítima até o posto de saúde e a Polícia Militar foi acionada.

Os militares fizeram buscas, mas o autor das agressões não foi localizado.