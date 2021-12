-------- Continua depois da Publicidade--------

Após a compra do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno, foi a vez de outro craque brasileiro investir na aquisição de um clube de futebol. O lateral Marcelo, do Real Madrid, anunciou a obtenção do Mafra, da segunda divisão de Portugal. O jogador também já é dono do Azuriz, do Paraná.

Fonte: Lance!