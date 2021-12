Maraisa pensou em abandonar a carreira após perda de Marília Mendonça

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ainda muito abalada, cantora sertaneja falou em entrevista sobre as dificuldades que vem enfrentando ao lado da irmã Maiara.

Maiara e Maraisa estão tendo grandes dificuldades de superar a perda da amiga Marília Mendonça. Juntas, as três concorriam ao “Melhor Álbum de Música Sertaneja” no Grammy Latino 2021. Em entrevista recente à revista QUEM, Maraisa contou que tem dificuldades para andar de avião, dormir e que chegou a pensar em desistir da carreira.

A dupla de Maiara disse que a única coisa que a faz seguir adiante é pensar no que Marília Mendonça faria ou gostaria que elas fizessem em vida. Para Maraisa, o luto está sendo sua única motivação em continuar os projetos que traçaram juntas. Além de realizar os sonhos de Marília Mendonça.

“Você pensa em parar tudo, mas eu vi que as pessoas esperam que a gente honre ela até o fim. E ela fez tudo para a gente honrá-la até o fim. São os nossos amigos, o escritório, os amigos dela, a família. Eu comecei a inverter as coisas e pensar se fosse ela que estivesse fazendo por mim. Eu ficaria muito decepcionada se ela ficasse só dentro de um quarto, sem fazer nada e deixasse pessoas que não conhecem nada sobre mim ficarem falando sobre a minha memória”, disse Maraisa.

A cantora destaca que ainda se questiona se a morte de Marília foi real. “Eu ainda acordo e me pergunto se é sério e se estamos vivendo isso mesmo. Parece que a gente não está vivendo isso. As minhas malas só tem look de show e pijama. Quando não estou no palco, estou dormindo ou chorando. Estou cansada, exausta emocionalmente”, desabafou Maraisa.

O ambicioso projeto “Patroas” criado e idealizado por Marília Mendonça ia rodar o Brasil em uma grande turnê em 2022. Sem a Rainha da Sofrência, os fãs questionaram sobre canções inéditas para serem lançadas e compor a turnê. Maraisa garante que ela e Maiara irão fazer de tudo para continuar com os planos.

“O NOSSO DESEJO É QUE MANTENHA. CLARO QUE AGORA ENVOLVE MUITAS QUESTÕES QUE PRECISAM SER AVALIADAS E NÃO PODEMOS RESPONDER SOZINHAS POR ISSO. NO QUE DEPENDER DE MAIARA & MARAISA ESSA TURNÊ VAI ACONTECER. TUDO O QUE COMBINAMOS COM ELA EM VIDA, NÓS VAMOS CUMPRIR. NÃO VAMOS DEIXAR DE FALAR DE PATROAS E DESSE PROJETO TÃO LINDO QUE ELA CUIDOU COM TANTO AMOR E CARINHO. NÓS VAMOS FAZER A MELHOR ENTREGA DAS NOSSAS VIDAS, COMO ELA SEMPRE SONHOU”, CONCLUIU.