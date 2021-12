Maraisa bebe e revela ciúmes de César Menotti: “É demais para o meu coração”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Maraisa fez a alegria dos fãs de sertanejo na madrugada desta sexta-feira (24). Após beber bastante cerveja, a cantora interagiu com César Menotti, dupla de Fabiano, e revelou sentir ciúmes do artista. Quem mais está shippando o casal?

Tudo começou com um clique de César dentro do elevador com uma legenda reflexiva. “Se ame, se queira bem. Se você não for feliz sozinho, não será com ninguém”.

Sem pensar duas vezes, Maraisa deixou um comentário. “Tudo bem sair bonito desse jeito sem eu, só não passa perfume, viu?! Aí é demais pro meu coração, tenho ciúme”, disse ela, que recebeu uma resposta do cantor: “Passo não, na verdade eu nem saio sozinho.

Em seu perfil, Maraisa continuou falando sobre o assunto. “O crush pagando de superado uma hora dessa da madrugada. Bebeu, né?!”, publicou, provocando risos dos fãs.

Internautas se divertiram com Maraisa e César Menotti, pois se identificaram com a brincadeira de “crushes”. Os dois foram parar entre os assuntos mais comentados!

Muita gente também comemorou a leveza da cantora, que desde a morte de Marília Mendonça aparece cabisbaixa e fazendo posts sobre o luto. “É assim que a Marília quer te ver”, disse uma fã.

Fonte: Yahoo!