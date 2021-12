Mara Rocha garante mais de R$ 1,3 milhão para compra de bueiros e casa de farinha mecanizada para o Walter Acer

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em recente visita ao Projeto de Assentamento Walter Acer, no município do Bujari, a deputada federal Mara Rocha e o Vice-Governador Major Rocha se reuniram com assentados e com os presidentes de associações locais.

Os produtores rurais que trabalham com Hortifrutis, falaram das dificuldades para escoar a produção, que é vendida em Rio Branco, e ainda a necessidade de colocar bueiros e pontes em pontos críticos.

Já as mulheres produtoras de farinha pediram apoio para melhorar a qualidade do produto e para aumentar a produção que gera renda para quase cem famílias no Projeto de Assentamento Walter Acer.

A deputada federal Mara Rocha e o Vice-Governador Rocha ouviram as demandas , e nesta semana, levaram uma boa notícia aos assentados.

Em reunião com o prefeito Padeiro e com presidentes de associações, Mara Rocha e o Vice-Governador Rocha anunciaram a destinação de R$ 1.350 Milhão, fruto de emenda parlamentar, para beneficiar o projeto Walter Acer.

A presidente da Associação, Zirlândia Silva,agradeceu o olhar da deputada Mara e do Vice-Governador Rocha para a situação do Projeto de Assentamento Walter Acer.

“Queremos agradecer a Deputada Federal e o Vice-governador Rocha que vieram aqui e ouviram nosso apelo e graças a Deus hoje temos a ótima notícia da destinação de recurso de R$ 1 milhão que será suficiente para colocar todos os bueiros no nosso assentamento e construção de pequenas pontes; e os R$ 350 mil para construir a casa de farinha mecanizada, que é o sonho de todos nós”, disse Zirlândia.

Mara Rocha afirmou que seu mandato tem o foco em ajudar os pequenos produtores sempre tão esquecidos pelo poder público.

“Eu e o Vice-Governador Rocha estivemos no assentamento e conhecemos as principais dificuldades que os produtores enfrentam para levar os seus produtos para venda na capital. Hoje viemos trazer a boa notícia, comunicando ao prefeito e aos presidentes de associações a destinação de R$ 1.350 Milhão em emendas de transferência especial, que estará na conta da Prefeitura do Bujari em, no máximo, 5 meses. É assim que trabalhamos para fortalecer a agricultura no nosso estado. Ouvindo, buscando soluções e dando condições para que eles possam escoar seus produtos”, disse a deputada federal Mara Rocha.