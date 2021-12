Mara Rocha aprova relatório em PL que incentiva produtos de STARTUPS AGROS

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nessa quarta-feira (08/12), a Deputada Federal Mara Rocha aprovou relatório, de sua autoria, ao PL 3.078/2021, do deputado José Mário Schreiner, que Confere preferência de acesso a crédito, no âmbito do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária (Inovagro), a itens desenvolvidos por Startups Agro.

O PL quer que haja preferência de acesso ao crédito para financiamento de produtos desenvolvidos pelas Startups Agro.

“Para mantermos os excelentes resultados do agronegócio, é de extrema importância incentivarmos as empresas de pequeno porte, inovadoras no mercado, e que estejam voltadas para o desenvolvimento de novos projetos e tecnologias”, esclareceu Mara Rocha.

O programa Inovagro, previsto no Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, já disponibiliza crédito para a aquisição de equipamentos de ponta, que podem ser adquiridos pelos produtores rurais para viabilizar o acesso a tecnologias que aprimorem a produção agropecuária. A novidade da proposta está em priorizar as tecnologias desenvolvidas pelas startups, de modo a ajudar os produtores e ao mesmo tempo estimular a inovação no setor.

“O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária (Inovagro) é uma linha de crédito destinada a apoiar investimentos necessários à incorporação de inovação tecnológica nas propriedades rurais, visando ao aumento da produtividade, à adoção de boas práticas agropecuárias e de gestão da propriedade rural, e à inserção competitiva dos produtores rurais nos diferentes mercados consumidores”, argumentou a parlamentar

“Conferir preferência de financiamento aos itens desenvolvidos por Startups Agro vai incentivar a proliferação desse tipo de empresa e, consequentemente, o desenvolvimento de mais tecnologias e soluções dedicadas a nossos sistemas produtivos. O Brasil possui um agronegócio moderno e inovador, e a aprovação da presente proposta vai possibilitar uma expansão ainda maior de sua base tecnológica”, finalizou Mara Rocha