Manoel Urbano: quatro foragidos são presos durante o cumprimento de mandados

Uma operação conjunta, entre as Polícias Civil, Militar e Penal resultou na prisão de quatro foragidos da justiça. A ação policial ocorreu na manhã deste domingo, 19, no município de Manoel Urbano. Os foragidos tinham, segundo a investigação, rompido as tornozeleiras eletrônicas.

Na ocasião, as forças de segurança pública levantaram informações e lograram êxito na captura de 04 infratores da lei que anteriormente haviam fugido do sistema de monitoramento eletrônico.

Além disso, foi dado cumprimento a uma busca domiciliar que resultou na apreensão de entorpecente e no flagrante de mais dois indivíduos pelo delito de tráfico de drogas, sendo um dos envolvidos menor de idade.

Por esses fatos, os infratores foram levados à delegacia de Manoel Urbano para os procedimentos cabíveis.