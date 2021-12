‘Maníaco da moto’: menina de 10 anos é atraída para matagal e estuprada por motociclista na RMC

-------- Continua depois da Publicidade--------

A menina visitava familiares na rua Polônia, no bairro Nações, em Fazenda Rio Grande, no último dia 28.

Uma criança, de apenas 10 anos, foi atacada e estuprada por um motociclista, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. O suspeito teria atraído a menina ao falar que uma amiga dela estava precisando de ajuda em um matagal.

O soldado George, do 17.º Batalhão da Polícia Militar, explicou em entrevista à Banda B toda a ação do criminoso que teria ficado com a criança durante cerca de 20 minutos.



“Ele chegou dizendo para a menina que uma amiga dela estava pedindo socorro dentro de um matagal. A garota perguntou qual amiga e ele disse que era uma com cabelo cacheado. A criança então deu o nome de uma amiga e perguntou se era ela. O criminoso disse que sim e a menina acreditou. Em determinado momento, ele puxou a criança para dentro do mato, pediu pra ela tirar a roupa, deitou em cima dela e pedia para ela fazer coisas para ele”, relatou o soldado.

A menina visitava familiares na rua Polônia, no bairro Nações, na mesma cidade, no último dia 28. Ela pediu ajuda e a Polícia Militar foi chamada. Na mesma entrevista dada à Banda B, George disse ainda que foi uma cena forte até para a equipe da PM.

“Na ocorrência em si chegou pra gente que um motoqueiro estaria incomodando as crianças na rua, mas quando chegamos lá a situação era totalmente diferente. A própria criança explicou como tudo aconteceu e foi muito triste”, afirmou o policial.

Características

O maníaco utilizava possivelmente uma moto Honda Fan, 160 cilindradas, da cor vermelha.

“Parece que ele tem um álcool em gel próximo ao retrovisor da motocicleta, e isso foi descrito pela própria vítima. Era um rapaz bem negro, blusa preta, bota marrom e capacete preto. Outra informação é que esse rapaz é cliente de uma moto peças no bairro Santa Terezinha, então a possibilidade dele morar na região é grande”, descreveu George.

Comovido com a situação, o soldado passou a buscar imagens de câmeras de segurança e encontrou registros do suspeito chegando e fugindo de moto do local do crime.

Familiares ficaram de procurar na próxima semana a Delegacia de Fazenda Rio Grande.