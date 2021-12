Mais uma escola da capital volta ao ensino remoto depois de professora testar positivo para Covid

-------- Continua depois da Publicidade--------

A equipe gestora da escola Raimundo Gomes de Oliveira, localizada no bairro Tucumã, comunicou aos pais de alunos que, na manhã desta terça-feira, 14, uma professora entrou em contato com direção da unidade escolar e informou que realizou teste para Covid-19 e o resultado foi positivo.

De acordo com a servidora, ela realizou o exame após ter contato com um familiar que havia testado positivo. A professora foi orientada manter-se em isolamento e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE) foi informada.

No comunicado enviado aos pais, destacam que a servidora teve contato com alunos, professores e demais funcionários na semana anterior e, por esse motivo, as aulas presenciais foram suspensas e os alunos retomaram ao ensino remoto.

No último dia 10 de dezembro, o Instituto São José comunicou que um aluno do 9º ano, que frequentou a escola entre os dias 01 e 03 de dezembro, testou positivo para Covid-19. As aulas também foram suspensas e os alunos foram informados que o ensino presencial retornaria a partir do dia 17. Durante esse período as aulas estão acontecendo de forma on-line e a unidade passou por um processo de sanitização.