Mais trabalho: Prefeitura de Sena Madureira realiza operação tapa buracos na Avenida Brasil

Dando sequência ao trabalho de recuperação das ruas da cidade, a Prefeitura de Sena Madureira por intermédio da Secretaria Municipal de Obras realizou mais uma operação tapa buracos na tarde desta quinta-feira (30), desta feita, a via contemplada foi a Avenida Brasil.

A ação ocorreu mais precisamente nas proximidades do sinal de trânsito localizado no cruzamento com a rua Maranhão, local que diariamente conta com um grande fluxo de veículos e pedestres.

Fabrício Moreira, gestor interino de Obras, destacou que o trabalho é fruto de uma determinação do Prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira. “Como venho falando nos últimos dias, nossa equipe está aposta e preparada para aproveitar cada dia de verão. A recomendação dos nossos superiores é que esse trabalho seja intensificado com o objetivo de contemplar o maior número de ruas possíveis dentro de um curto espaço de tempo e é isso que estamos fazendo”, disse.

O Secretário ainda salientou que esse trabalho vai percorrer vários bairros do município, pois mesmo em meio ao período invernoso a gestão municipal não tem medido esforços para realizar ações na área de infraestrutura com o objetivo de proporcionar melhores condições de tráfego.