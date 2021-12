Mais de mil carteiras de habilitação aguardam retirada no Detran

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) aguarda condutores que solicitaram novas carteiras nacionais de habilitação (CNH) e não foram buscar os documentos.

Só na sede do Detran, em Rio Branco, são mais de mil CNHs para retirada, e no posto do Detran na OCA da capital há mais de 400.

“Com a possibilidade de baixar a habilitação no smartphone, a CNH Digital, algumas pessoas acabam deixando o documento físico de lado, porém é importante que possam ter essa opção no caso de o celular descarregar ou ocorrer alguma outra falha”, alerta o diretor de Operações do Detran/AC, Anderson Castro.

Após dar entrada no pedido de renovação, da definitiva ou segunda via de CNH, o cidadão deve aguardar sete dias para voltar ao local de solicitação e retirar o documento físico. É necessário estar com a CNH vencida, que fica retida, ou no caso de perda ou extravio, apresentar um documento oficial com foto.



Apresentação da CNH vencida é obrigatória Card: Divulgação.