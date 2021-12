Mais de 6 milímetros de chuvas já foram registrados nos primeiros 7 dias de dezembro no Juruá

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nos primeiros dias de dezembro a chuva tem se elevado na região do vale do Juruá. Para se ter uma ideia, só nesses primeiros dias de dezembro, foram mais de seis milímetros de chuva em Cruzeiro do Sul e isso tem impactado com o nível do rio Juruá. “O rio Juruá está oscilando. Apresentou uma vazante, recentemente está recebendo as águas das cabeceiras e atualmente está com o seu nível elevado. Hoje nós estamos com a cota de (8,18m) oito metros e dezoito centímetros. Já ficamos em alerta, mas já sabemos que é o normal para esse período. Estamos monitorando as oscilações do rio Juruá”, relatou tenente dos bombeiros Ocimar Farias.