Mais de 20 mil maços de cigarros são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre

Foram apreendidos cerca de 22.000 maços de cigarros, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre, na noite desta última segunda-feira (22), no Km 75 da BR-317, no município de Senador Guiomard. O contrabando seguia para a cidade de Rio Branco. Além dos cigarros, foram apreendidos uma grande quantidade de isqueiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policias realizavam uma barreira, quando decidiram abordar um veículo Fiat Uno, na cor azul, o automóvel estava carregado de caixas e pacotes de cigarros de marca estrangeira.

Diante dos fatos o condutor do carro recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Rio Branco para os procedimentos legais onde responderá pelo crime de contrabando.