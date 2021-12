Mais de 110 concursos públicos reúnem quase 223 mil vagas no país; veja lista

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pelo menos 119 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (27) e reúnem 222.906 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os concursos abertos em órgãos federais, estão com inscrições abertas:

IBGE , com 1.812 vagas temporárias para o Censo 2020.

com 1.812 vagas temporárias para o Censo 2020. Petrobras, com 757 vagas para profissionais com nível superior.

Telebras, com 1.181 vagas (até esta segunda, dia 27);

Há ainda concursos em Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Polícias Militares e tribunais em vários estados.

Nesta segunda-feira (27), pelo menos 3 órgãos abrem o prazo de inscrições para 389 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 6.485,40 na Prefeitura de Linhares (ES).

Veja abaixo as informações de cada concurso:

Prefeitura de Cocalzinho de Goiás (GO)

Inscrições: até 09/01/2022

89 vagas

Salários de até R$ 2.320,00

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Inscrições: até 07/01/2022

3 vagas

Salários de até R$ 5.831,21

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Linhares (ES)

Inscrições: até 02/01/2022

297 vagas

Salários de até R$ 6.485,40

Cargos de nível médio, técnico e superior

Veja o edital

Fonte: G1