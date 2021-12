Mais de 100 pessoas devem ser atendidas com diversos serviços no Projeto MP na Comunidade no interior do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mais de 100 pessoas devem ser atendidas com diversos serviços durante a 77ª edição do projeto MP na Comunidade, realizado pelo Ministério Público do Acre (MP-AC). Equipes do órgão e dos parceiros vão atender a população de Plácido de Castro, interior do Acre, nesta sexta-feira (3) e sábado (4).

Os atendimentos começam às 8h30 e se estendem até às 16h na Escola Municipal José Valmir. O horário pode ser estendido dependendo da demanda de atendimentos.

Essa é a primeira edição do projeto desde o início da pandemia. A coordenação da ação destacou que todos os protocolos de segurança serão respeitados para evitar a proliferação do novo coronavírus. Serão disponibilizados máscara e álcool em gel para os moradores.

A população também terá acesso à vacina contra a Covid-19, entre outras vacinas. Os atendimentos vão ocorrer da seguinte forma:

Sexta-feira (3): Serviços de emissão de RG, 1ª via gratuita e cobrança de taxa para emissão da 2ª via, mediação de conflitos com o Projeto Pacificar, fiscalização do Conselho Tutelar, assistência, cadastro e atualização do CadÚnico, atendimento psicossocial do Cras e Creas, palestra e roda de conversa sobre a Lei Maria da Penha, oficina de primeiros socorros e orientação sobre certificado de funcionalidade para comerciantes, orientação sobre solicitação de benefício e aposentadoria, oficina sobre prevenção de gravidez não planejada e na adolescência, exposição militar, orientação de trânsito, divulgação dos serviços do Programa Acre pela Vida, atendimento jurídico da Defensoria Pública Estadual, emissão da 1ª e 2ª via do CPF (necessário levar certidão de nascimento, título de eleitor e RG), emissão de 1ª e 2ª via do título de eleitor, doação de mudas;

Sábado (4): Vacinação, atendimento oftalmológico, consulta com clínico geral, PCCU, testes rápidos para HIV e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e atendimento a pessoas com diabetes e hipertensão.

A comunidade vai ter acesso também aos atendimentos do Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera), com orientações jurídicas, recebimento de denúncias e mediação de conflitos durante os dois dias.

“Nossa expectativa é promover o acesso aos direitos fundamentais e garantir o acesso a serviços, cidadania. Também visamos, por meio de conjuntos de serviços especializados, garantir os direitos humanos para essas pessoas”, disse ao g1 a coordenadora do projeto, procuradora do MP-AC Gilcely Evangelista.

A procuradora acrescentou que será disponibilizado dois ônibus para levar e trazer moradores dos ramais da Rodovia AC-40, quilômetro 58, e da estrada AC-475, do quilômetro 20. Os veículos foram cedidos pela Secretaria de Educação Municipal.

“Estamos obedecendo às normas de saúde. As pessoas terão que fazer uso de máscara, haverá álcool em gel e quem estiver sem máscara nós vamos disponibilizar. Essas máscaras foram cedidas pela saúde do município. Devemos agradecer o apoio das parcerias municipais, sem elas isso não aconteceria”, concluiu.