Maior evento de Educação Especial e Inclusiva do Vale do Juruá é realizado em Cruzeiro do Sul

Com o tema Educação Especial e Políticas de Inclusão, uma palestra foi realizada nesta sexta-feira, 10, no Teatro dos Nauas em Cruzeiro do Sul. A organização partiu do Centrin – (Centro de Tratamento de Transtornos do Neurodesenvolvimento) em parceria com o Colégio Militar D. Pedro II.

O público alvo foi professores do Ensino Especial, visando trazer o conhecimento sobre a temática, como explica o idealizador da palestra, médico Mazinho Maciel, responsável pelo Centrin em Cruzeiro do Sul. Ele inclusive já é uma referência no assunto relacionado à Autismo, tendo participado de eventos no exterior sobre o tema. “Tudo começou após o diagnóstico da minha filha há 4 anos atrás. Do amor de um pai ao maior evento sobre educação especial e Inclusiva do Vale Do Juruá.” disse o profissional que também destaca os pilares que podem ajudar no melhor desenvolvimento de uma criança especial. “No que diz respeito às crianças com necessidades especiais, nós trabalhamos com três pilares: a família, a escola e as terapias. Quando há o alinhamento dos três alicerces, é muito difícil que essa criança não apresente um desenvolvimento satisfatório”.

O capitão Rômulo Barros, diretor do Colégio Militar D Pedro II, destacou a realização do evento e a importância para a inclusão. “Nós trabalhamos de forma bem incisiva com a bandeira da inclusão e não podemos de forma nenhuma descar politicas publicas que requeiram a melhoria para esse público, que muitas vezes não tem as devidas orientações por parte dos profissionais que os assistem”.

As pessoas com deficiências têm direito à uma sala de recursos que objetiva potencializar as capacidades dos indivíduos.

A perspectiva da educação especial não é a deficiência, nem a dificuldade, mas as habilidades.

A política nacional na perspectiva da educação inclusiva tem como meta assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

Pensando nisso, a organização do evento trouxe o maior especialista do país, o Prof. Dr. Lucelmo Lacerda, para uma palestra vislumbrando alçar o tema de tal forma que as autoridades foquem na melhoria da qualidade da alfabetização desse grupo tão peculiar e específico.