Mãe é presa por abandono após incêndio matar criança cadeirante sozinha

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (30) a mãe de 27 anos que deixou a filha cadeirante Mayza Abrante Lopes, de 7 anos, sozinha em casa quando morreu em um incêndio, no município de Iguatu, a 365 km de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe não estava em casa e foi presa pelo crime de abandono de incapaz qualificado. Segundo a Polícia Civil, o pai da criança, que viajava quando houve o incêndio, será notificado e ouvido sobre o caso.

Antes da chegada da guarnição dos bombeiros, vizinhos já haviam derrubado um dos portões da residência e a porta de entrada, na tentativa de resgatar a criança que gritava no pavimento superior. No entanto, por conta do calor e das fortes chamas, os moradores não conseguiram entrar no quarto, segundo os bombeiros.