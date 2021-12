Mãe e filha são atropeladas por piloto que empinava moto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher acabou falecendo e sua filha ficou gravemente ferida após serem atropeladas por uma moto, em Maringá, no Paraná. De acordo com a Polícia Militar, o piloto empinava a moto e fazia manobras perigosas com o veículo. As informações são do G1.

O caso foi registrado na noite de sábado (25), na Rua Noel Rosa, no bairro Conjunto Cidade Alta. A PM informou que o piloto da moto, de 19 anos, apresentava sinais de embriaguez.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, e os socorristas tentaram reanimar a mulher. Apesar disso, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A filha da mulher, que é uma criança de 9 anos, foi socorrida em estado grave e levada para o hospital. Os bombeiros disseram que ela sofreu um traumatismo cranioencefálico.