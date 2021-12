Mãe e filha são achadas mortas em riacho no sudoeste da BA; suspeito é preso

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher de 42 anos e a filha dela, de 16, foram achadas mortas em um riacho na região da cidade de Guanambi.

Mãe e filha são assassinadas em zona rural de Guanambi, no sudoeste da Bahia

Uma mulher de 42 anos e a filha dela, de 16, foram achadas mortas em um riacho, na BR-030, na região rural da cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia, no domingo (12). Um homem, suspeito do crime, foi preso nesta segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil, a mulher de 42 anos foi identificada como Alcione Malheiros Teixeira Ribeiro, e a adolescente, Ana Julia Teixeira Fernandes.

Conforme apuração da TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia na região, mãe e filha foram encontradas com marcas de pedradas. Testemunhas informaram que as vítimas faziam uma caminhada pela região e podem ter sido atacadas nesse momento.



Alcione Malheiros e Ana Julia Teixeira, mãe e filha, foram encontradas mortas no sudoeste da Bahia — Foto: Redes Sociais

Execução, diz polícia

O delegado que investiga o caso, Rhudson Barcelos, informou que os corpos passaram por necropsia e alguns detalhes do caso já puderam ser obtidos.

“As vítimas foram executadas com tijolo, que ele achou dentro da mata”, informou o delegado.

O delegado informou que o suspeito teria retirado as roupas das vítimas, mas elas não foram estupradas. Disse ainda que o homem estava sob o efeito de drogas.

Equipes da delegacia de Guanambi foram acionadas após os corpos serem achados e chamaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Foram expedidas as guias periciais. O homem preso está à disposição da Justiça na delegacia de Guanambi.

A prefeitura de Guanambi emitiu nota de pesar por causa da morte de mãe e filha, além disso manifestou “pesar e consternação pelo lamentável episódio”.



Nota de pesar emitida pela prefeitura de Guanambi após mortes de mãe e filha — Foto: Reprodução/Redes Sociais