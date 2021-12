Mãe descobre estupro de filha após achar vídeo do crime no celular do companheiro em Teresina

-------- Continua depois da Publicidade--------

O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) em outubro deste ano. Entretanto, a prisão do suspeito ocorreu somente nesta quinta-feira (2).

Caso é registrado na Delegacia de Proteção A Criança e ao Adolescente (DPCA), em Teresina.

Um homem de 26 anos foi preso nesta quinta-feira (2), suspeito de estuprar a enteada de 7 anos em Teresina. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) em outubro deste ano pela mãe da criança, após ela encontrar um vídeo que mostrava o seu companheiro praticando o crime contra a vítima.

Ao g1, a delegada Lucivânia Vidal, responsável pelo caso, informou que a mulher encontrou as imagens do estupro no celular dele.

“A mãe nos informou que o seu companheiro – padrasto da vítima – havia estuprado a criança. Ela viu uma filmagem no celular dele em que o mostrava praticando atos libidinosos com a criança no sofá da casa”, disse.

Após o registro do boletim de ocorrência, a mulher – que estava junto com o homem há três anos – se separou dele. A Polícia Civil representou pela prisão do suspeito na Justiça e, somente agora, o pedido foi deferido.

O homem foi encontrado nesta quinta na casa de familiares no bairro Satélite, Zona Leste de Teresina. Ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde passará pela audiência de custódia.