Mãe de segundo assaltante morto por policial encontra corpo do filho em matagal de quintal da própria casa, no interior do Acre

As ultimas horas para uma dona de casa moradora do município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre tem sido de extrema dor, ao ficar sabendo que o filho participou de um roubo e que durante a fuga o comparsa foi morto, mas ele teria conseguido fugir, e não tinha aparecido em casa, até ela mesma encontrar o corpo em um matagal nos fundos do quintal da própria casa.

Isso, aconteceu na manhã deste sábado, 11, depois que a mulher foi ao Comercial Tudão, onde aconteceu o roubo na noite de sexta-feira e pediu para ver as câmeras de segurança e tentar confirmar se realmente era o filho um dos assaltantes.

O comercial disponibilizou as imagens e a mãe reconheceu o filho nas imagens, a mulher já sabia que o comparsa do filho teria sido atingido com um tiro efetuado por um policial a paisana e que o adolescente teria morrido no Hospital.

Nas imagens a mulher reconheceu o filho impunhando a arma contra a cabeça de um cliente que aguarda atendimento.

Sem saber o paradeiro do filho e com a certeza que ele tinha participado do roubo, a mulher que não teve a identidade revelada iniciou buscas por conta própria com ajuda de parentes.



E foi a própria mãe que encontrou o filho morto em um matagal aos fundos da casa onde ela mora com o filho e outros parentes.

O corpo do jovem apresentava marca de tiros e foi resgatado por peritos e auxiliares do Instituto Médico Legal – IML daquela cidade.

O jovem que também participou do assalto, mas que foi minutos após ter sido alvejado com um único tiro durante perseguição policial foi identificado pelo nome de David de Paula Souza, de apenas, 17 anos. O segundo encontrado morto pela própria mãe ainda não teve o nome revelado.