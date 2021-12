Mãe dá surra em homem que assediou a filha no Paraná

-------- Continua depois da Publicidade--------

Suspeito que trabalhava no local, passou a mão na jovem no primeiro dia de trabalho dela.

A mãe de uma jovem, de 18 anos, deu uma surra na última 4ª feira (15.dez), em um homem que abusou da moça no primeiro dia de trabalho. O caso aconteceu em uma loja na cidade de Paranavaí, no Paraná. Imagens gravadas por celular mostram a mulher dando vários tapas na cara do suspeito e o segurando pela camisa enquanto diz que irá chamar a polícia. Em um determinado momento ele diz que é casado, mas a mulher o questiona e o manda calar a boca enquanto continua bater nele.

De acordo com a Guarda Municipal, a jovem relatou que o homem que também trabalhava no local, disse a ela que estava há alguns dias sem praticar relações sexuais. A vítima teria exigido respeito e tentado sair de trás do balcão. Neste momento, o suspeito a segurou pelo ombro e passou a mão em sua partes íntimas. Depois disso, a funcionária conseguiu fugir. Ela relatou o ocorrido para a mãe que foi até o local no dia seguinte. Mesmo depois da surra, o suspeito conseguiu fugir e ainda não foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia de Paranavaí.

Veja o momento: