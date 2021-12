Mãe corta mão de filho com faca e ele acerta a cabeça dela com panela no Parque São Paulo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os filhos do rapaz presenciaram a confusão, um policial militar amparou as crianças.

Mãe de 48 anos e filho de 29 anos se desentendem e ambos acabam feridos nesta sexta-feira (24), no Bairro Parque São Paulo em Cascavel.

Segundo informações apuradas no local, ela teria cortado a mão dele com a faca, o filho para se defender pegou uma panela de pressão, a tampa escapou e atingiu a cabeça da mãe.

Os filhos do rapaz presenciaram a confusão, um policial militar amparou as crianças. Os bombeiros conversaram com os pequenos para distraí-los

A mãe dos menores foi encaminhada para a delegacia como testemunha.

Equipe do Siate foi até o local e encaminhou a mulher de 48 anos para a UPA Tancredo com um corte profundo na cabeça. O rapaz recusou o encaminhamento hospitalar.