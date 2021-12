Mãe busca patrocínio para garoto de 4 anos de idade que irá representar o Acre no Miss e Mister Infantil, em Curitiba

-------- Continua depois da Publicidade--------

O pequeno Henry Conrado, de 4 anos de idade, é morador de Cruzeiro do Sul (AC), e tem sido destaque em concursos de beleza. No ano de 2019, Henry, levou em primeiro colocado o prêmio no Mini Mister Baby Goiás, ele já havia participado de outros concursos.

No último sábado (18), incentivado pela mãe, Jamiuli Lopes, de 28 anos, o pequeno mister, participou do concurso do promoter, Sidney Lins, no Copacabana Shopping, em Cruzeiro do Sul, onde foi escolhido como modelo mirim para representar o Acre no Miss e Mister Infantil, em Curitiba (PR), nos dias 09 e 10 do mês de abril de 2022.





Segundo a mãe, desde que tinha um ano e meio, o garoto participa de concursos de modelos e agora irá representa o estado. “O meu filho desde que tinha um ano e meio, participa de concursos, já ganhou vários. Agora vamos em busca de representar o estado e buscar mais uma vitória”, disse a mãe.

Em busca de custear as passagens aéreas de ida e volta e a inscrição que é no valor de R$ 2.250,00 já incluso o hotel, Jamiuli pede apoio de patrocinadores para poder levar o Mini Mister para a grande competição em Curitiba. Para mais informações foi disponibilizado o número de telefone (66) 99719-4146, que é a chave pix.