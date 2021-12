Luzes do Natal de Vida, Esperança e Dignidade na Praça da Revolução são acesas pelo prefeito Tião Bocalom

-------- Continua depois da Publicidade--------

O brilho e a magia do Natal já estão presentes em um dos principais cartões-postais do município acreano. Nesta terça-feira, 14, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, inaugurou a decoração natalina na Praça da Revolução, localizada no centro da capital.

Na ocasião, estiveram presentes os secretários municipais Normando Sales (Semeia), Joabe Lira (Smzc), Sheila Andrade (Semsa), Cid Ferreira (Sefin/Seinfra), o diretor de transporte Clendes Vilas Boas (RBTrans), Eracides Caetano (Safra), Neiva Tessinari (Seplan), o assessor parlamentar Helder Paiva, o chefe da Casa Civil Valtim José, os vereadores Samir Bestene, Raimundo Castro, Raimundo Neném, Rutênio Sá e Joaquim Florêncio. A população também se fez presente para prestigiar o evento.

A praça, uma das mais antigas da cidade, agora está mais colorida e iluminada. O local passou por uma revitalização completa nos bancos, fontes, jardins e pinturas. Para a ornamentação, foram montadas caixas de presente decorativas iluminadas nos canteiros centrais e, claro, a tradicional casinha do Papai Noel. Nas árvores, enfeites de mangueiras de led e bolas de luz penduradas nos galhos. O investimento feito pelo município, na decoração, está orçado em mais de 120 mil reais.

A novidade esse ano são as luzes colocadas na Avenida Getúlio Vargas, no trecho entre a Rua Rui Barbosa e Avenida Brasil, em frente a Praça da Revolução. Os veículos e pedestres que passarem pela Avenida serão contemplados com uma cortina iluminada, que percorre toda a rua.

O prefeito Tião Bocalom conferiu de perto o trabalho realizado e recebeu o carinho da população rio-branquense. Famílias inteiras fizeram questão de estar presentes na praça e aproveitaram a oportunidade para fazer registros fotográficos.

Andressa Souza levou a mãe, a irmã e também o cachorrinho para conferir a cortina iluminada. “Achei lindo, estou encantada, ficou realmente perfeito, calou a boca dos críticos, ficou lindo mesmo, eu amei”, disse a engenheira.

Elinde Gleiciane levou as crianças para conferir a tradicional Casa do Papai Noel. Segundo a autônoma, a decoração ficou linda. “Realmente está tudo bonito, bem colorido e ornamentado, já é tradição trazer a minha família”, disse a autônoma.

Para a comerciante Rose Souza, que trabalha na Praça da Revolução há 7 anos, a iluminação natalina vai contribuir com o aquecimento nas vendas. “Nós esperamos que as pessoas venham visitar a nossa praça que está bem bonita mesmo, ficou ótimo”.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou estar feliz com a decoração e agradeceu a equipe pelo belo trabalho. “Está bonito, lindo! Eu acredito que esse local nunca ficou tão bonito como ficou este ano. Estou feliz em ver que a nossa equipe trabalhou bem e conseguiu demonstrar qual é a cara da nossa gestão: tudo que a gente fizer, fazer bem feito, fazer bonito, por que o povo de Rio Branco merece”, ressaltou o prefeito.