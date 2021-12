Luz deve subir 19% em 2022, diz levantamento; seca é maior responsável

-------- Continua depois da Publicidade--------

A conta de luz deve sofrer, em média, um reajuste de 19% em 2022, de acordo com cálculos da TR Soluções, empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia. As informações são do UOL.

Segundo o estudo, a maior parte desse aumento, 12%, será necessária por conta da alta de custos da geração de energia provocada pela seca.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) determinou a cobrança de uma taxa extra na conta de luz, a bandeira tarifária, por conta da pior seca que o país enfrenta nos últimos 90 anos, o que provocou o acionamento de usinas térmicas para suprir a demanda por energia elétrica.

Ainda de acordo com o levantamento da empresa, em algumas regiões, a alta na conta de luz por ultrapassar a marca dos 30%.

Fonte: Isto É