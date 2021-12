Luto! Jogador de futebol morre depois de ser agredido com voadora em peito no campo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Jogador de futebol amador morreu após se envolver em uma briga de campo com jogador de time adversário

Uma verdadeira tragédia aconteceu no último sábado (11), morreu o jogador de futebol amador, Geovani Biancho, depois de ter sido atingido no peito por uma voadora de um adversário em campo. O terrível fato aconteceu na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, e está sob investigação da Polícia Civil.

Aos 42 anos, o atleta deixa pra trás a esposa e um filho de apenas três anos. De acordo com o G1, a partida amistosa foi realizada por volta das 7 horas de sábado. Biancho se envolveu na discussão com um jogador do time adversário, de 21 anos, quando o rapaz acabou partindo para agressão e atingiu o mesmo com um chute na região do peito.

FOI SOCORRIDO MAS NÃO RESISTIU

Geovani foi levado às pressas pelos amigos ao Hospital São Roque depois de sofrer o golpe. Mas, o atleta não resistiu ao ferimento e morreu por volta da meia-noite. A causa da morte foi uma hemorragia intratorácica.

O suspeito, por sua vez, foi ouvido pela polícia e vai responder em liberdade pelo crime de lesão corporal seguida de morte. O delegado Marcelo Ferrugem afirmou ao portal GZH que ele admitiu a agressão, mas, garantiu que ‘perdeu a cabeça’ e não imaginava que a agressão fosse tirar a vida da vítima. Assim, o crime foi classificado como preterdoloso.