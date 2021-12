Lutador agrediu enteado de cinco anos porque ele não pegou papel higiênico

-------- Continua depois da Publicidade--------

Caso aconteceu nessa segunda-feira em Chapadão do Sul.

Criança foi agredida pelo lutador de Muay Thai.

Lutador de Muay Thai é preso suspeito de espancar enteado de 5 anos em Chapadão do Sul.

O lutador de Muay Thai, de 20 anos, preso na noite de segunda-feira (29), em Chapadão do Sul, após espancar o enteado de cinco anos, disse que agrediu o garoto porque ele não quis buscar sozinho o papel higiênico.

No interrogatório, o agressor confessou que por volta das 13h estava se arrumando para ir ao trabalho, pedindo para o menino se arrumar também.

Entretanto, enquanto a criança estava no banheiro, ela pediu para que o acusado buscasse papel higiênico para ele. O homem disse que não o faria, pois ele “dava conta de fazer isso sozinho”.

Porém, o menino ficou insistindo, fazendo ele perder a paciência e começar a espancar o garoto com tapas no rosto e no corpo.

Quando a mãe chegou do trabalho às 14h, o acusado disse que o menino havia batido a cabeça na porta, mas confessou em seguida o que havia feito.

Ele fugiu para a casa de um amigo com quem praticava artes marciais e depois foi até a entrada da cidade para tentar pedir carona para Paraíso das Águas.

O suspeito estava na MS-306 quando foi encontrado pelos policiais militares e preso. Ele passará por audiência de custódia nesta quarta-feira (01).

A criança foi encaminhada ao hospital e o Conselho Tutelar seguirá acompanhando o caso.