Lula venceria 2º turno em qualquer cenário, diz Datafolha

Segundo números do instituto de pesquisa Datafolha, o ex-presidente Inácio Lula da Silva venceria as eleições no segundo turno em todos os cenários possíveis. O instituto aponta para uma vantagem de pelo menos 26 pontos percentuais do petista, em um cenário contra Sergio Moro. Contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula elevou a vantagem de 25 para 29 pontos percentuais.

Contra Ciro Gomes, seu adversário mais próximo ideologicamente, Lula reafirma seu domínio com o eleitorado de esquerda e venceria por 30 pontos. Frente a João Doria, Lula obteve a maior vantagem e teve três vezes mais intenções de voto em comparação ao tucano.

Confira os cenários abaixo

Lula 59% x 30 Jair Bolsonaro (56% a 31% na rodada anterior, em setembro)

Lula 57% x 31% Sergio Moro (cenário não considerado em setembro)

Lula 60% x 20% João Doria (55% a 23% em setembro)

Lula 56% x 26% Ciro Gomes (51% a 29% em setembro)

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 3.666 pessoas em 191 cidades entre os dias 13 e 16 de dezembro.

Fonte: Correio Braziliense