Luiza Ambiel anuncia conta no Only Fans: “Vou provocar”

Luiza Ambiel é mais uma famosa à se render ao Only Fans! Em entrevista a revista Quem, a ex-peoa de ‘A Fazenda 13’ garantiu que fará a cabeça de seus fãs, com várias fotos pra lá de sensuais: “Farei muitos ensaios sensuais, pois meus fãs adoram. Usarei fantasias, vou fazer fotos lavando louça, cuidando da casa. Vou provocar os solteiros, pois é o que eu gosto.

“Fiz revistas masculinas, tem fotos minhas na internet, então porque não fazer o OnlyFans? O bom é que em vídeo dá para provocar ainda mais os homens do que em foto”, declarou a ex-banheira do Gugu. Para assinar o conteúdo dela, o internauta precisa desembolsar US$20, ou seja, quase R$110.

Para Luiza, ela tem o perfil que os homens adoram: “Vai valer cada centavo para quem fizer a assinatura. Prometo. E eu estou bem perfil da mulher brasileira com pernão, bundão, peitão. Do jeito que eles gostam”. Por enquanto, ela ainda não tem um grande número de assinantes.

Rita Cadillac também está na plataforma

Rita Cadillac sucumbiu ao site adulto OnlyFans! Depois de famosos como Anitta, Cardi B e Bella Thorne entrarem na plataforma, a ex-chacrete anunciou, em março deste ano, que seu perfil já está disponível na plataforma.

De acordo com o assessor da artista, Roberto Rodrigues em entrevista ao site Uol, a ideia surgiu após o sucesso de fotos sensuais de Rita no Instagram: “A quantidade de seguidores aumentou significantemente, vimos que seu púbico gosta desse conteúdo.”

A influencer tem mais de 400 mil seguidores no Instagram e 3 milhões de curtidas no Facebook e considera que o Only Fans é o próximo passo para maior engajamento. Rita cobra U$10 pelo acesso mensal da plataforma.

Em seu Instagram, ela anunciou sua nova jornada profissional com uma foto sensual de lingerie e o seguinte aviso: “Boa noite meus amores. Agora vocês podem me acompanhar lá no @onlyfans com conteúdos exclusivos para os assinantes. Te espero lá! https://onlyfans.com/ritacadillac”.