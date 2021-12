Luísa Sonza reúne multidão em show gratuito na Avenida Paulista; veja vídeos

-------- Continua depois da Publicidade--------

A cantora Luísa Sonza surpreendeu à todos com um show gratuito na Avenida Paulista, neste domingo (18).

Desde cedo, fãs especulavam que a artista se apresentaria no local após uma lona ser colocada no chão fazendo referência à faixa “Anaconda”, um dos singles do álbum “Doce 22“. A música, inclusive, foi o alvo da divulgação.

a luisa sonza está cantando modo turbo na Avenida Paulista, imagina aparece a pabllo e anitta na multidão pic.twitter.com/4gNSq9dVjZ

luna (@pabllovweeb) December 19, 2021

a luisa sonza aparecendo de surpresa em plena avenida paulista cantando anaconda é isso que eu chamo de divulgação viu monas pic.twitter.com/oLQen5ThwX

— mauzinho (@mauzinhovms) December 19, 2021