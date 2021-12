Luciano Hang é atingido por copo de cerveja na cara

-------- Continua depois da Publicidade--------

Luciano Hang prestigiou a decisão da Copa do Brasil na Arena da Baixada entre Athletico-PR e Atlético-MG. O dono das lojas Havan, que patrocina o time paranaense, acenava para a torcida dos donos da casa quando foi atingido por um copo de cerveja no rosto.

A cena foi registrada por torcedores que estavam na arquibancada. Hang reprovou a atitude: “O que é isso?!”. Ele usava uma camisa do Athletico-PR com o número 17, que foi o código eleitoral do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 quando ele era filiado ao PSL.

Dentro de campo, o Atlético-MG venceu o jogo por 2 a 1 e confirmou o bicampeonato da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o time mineiro tinha goleado o rival por 4 a 0.

Na última quarta-feira, Jair Bolsonaro confirmou demissão de chefes do Iphan após embargos em obras da Havan que geraram reclamações de Hang. O empresário é muito próximo ao presidente e já declarou o seu apoio em diversas oportunidades.

Fonte: Terra