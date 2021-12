Loja do Assaí Atacadista vai ser inaugurada na quinta-feira em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

O grupo Assaí Atacadista confirmou ao AcreNews a data da inauguração da sua primeira loja em Rio Branco. Será na quinta-feira (09) a partir das 8h30m com solenidade para autoridades locais, com abertura para os clientes em compras a partir das 9h. A loja fica localizada ao lado do Shopping Via Verde, no bairro Floresta Sul.

Segundo a empresa, mais de 500 empregos, entre diretos e indiretos, foram preenchidos na capital. “Com isso, os acreanos e rio-branquenses ganham uma nova opção de compras em atacarejo e uma série de serviços e facilidades para os clientes que desejam realizar suas compras para a casa ou o negócio com variedade e preços baixos”, informa a nota.

O Assaí Atacadista ressalta que para “manter a segurança de todos, permanece obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento social, principalmente nas filas do caixa. Ao todo, desde o início da pandemia, o Assaí adotou mais de 200 medidas sanitárias para o combate à covid-19”.