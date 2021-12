Lobo solitário: terrorista esfaqueia judeu ortodoxo e depois é morto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um terrorista palestino e “lobo solitário”, assim chamado por agir sozinho e promover ataques covardes, aleatórios e de supresa, feriu a facadas, neste sábado (4), um judeu ortodoxo no centro de Jerusalém e foi morto pelas forças de segurança israelenses, informaram a polícia e socorristas.

“Por volta das 16h30, um agressor […] esfaqueou um transeunte perto do Portão de Damasco, em Jerusalém Oriental, e depois tentou esfaquear um policial de fronteira”, informou a polícia israelense, que afirmou ter “neutralizado” o homem. Veja no vídeo abaixo o momento do ataque.

O Crescente Vermelho Palestino disse que o terrorista havia morrido, e um fotógrafo da AFP no local viu o corpo do jovem no chão perto do Portão de Damasco, nos arredores da Cidade Velha de Jerusalém.

De acordo com o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha, o homem ferido a facadas é um judeu de 20 anos, que foi hospitalizado “em estado de moderado a grave”.

Jerusalém tem sido palco de ataques anti-Israel desde outubro de 2015. Na maioria das vezes, os crimes são praticados isoladamente por jovens terroristas palestinos conhecidos como lobos solitários.