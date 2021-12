Liberou geral: antecipação do 13° salário contemplará servidores inativos, aposentados e pensionistas

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governador Gladson Cameli anunciou na segunda-feira, 13, que anteciparia o 13° salário para os servidores ativos do estado para sexta-feira, 17. Os inativos, aposentados e pensionistas receberiam a partir fa próxima semana.



No entanto, no fim da tarde desta terça-feira, 14, o governador anunciou que todos os servidores do estado terão o décimo antecipado.

O governador reforçou mais uma vez que essa antecipação comprova o compromisso do estado com os servidores e, ao mesmo tempo, mostra o equilíbrio das contas governamentais.