Leonardo troca Eduardo Costa por Bruno e Marrone na turnê Cabaré

“Eduardo, aquele abraço, muito obrigado, mas agora vou seguir o meu caminho com Bruno e Marrone”. Foi com essa frase curta que o cantor Leonardo anunciou, neste domingo (12/12) no Fantástico, da TV Globo, o rompimento definitivo da parceria com Eduardo Costa no projeto Cabaré, criado pelos dois em 2015. Após rumores de brigas entre os dois, uma nova turnê será feita com a dupla Bruno e Marrone no lugar de Eduardo.

Leonardo foi o entrevistado deste domingo (12/12) do quadro Show da Vida, onde contou sobre a nova turnê que fará em 2022. Ele só falou sobre o amigo quando foi questionado pela repórter sobre a parceria.

O cantor foi rápido em agradecer os três anos que passaram juntos no projeto. Ao lado dele, Bruno e Marrone evitaram olhar para a câmera e não comentaram o assunto. A página oficial do projeto já foi atualizada com a foto dos três cantores e os ingressos dos shows já começaram a ser vendidos. O primeiro já está marcado para 8 de janeiro.

Eduardo Costa não faz mais parte do projeto desde maio deste ano. No mesmo mês, os cantores realizaram a última live juntos do Cabaré. O evento foi cercado de erros e um clima pesado, o que levou aos fãs da dupla imaginar que o clima entre os dois não estava bom. Leonardo e Eduardo não se pronunciaram publicamente sobre o motivo da separação.

Um mês antes de sair do projeto, Eduardo Costa revelou mágoa de Leonardo

Em abril deste ano, Eduardo Costa revelou, em entrevista a David Dukki, que guarda mágoa de Leonardo por usar o projeto com outras pessoas. Na ocasião, ele reclamou de uma live que o amigo faria com Gusttavo Lima.

“É um sentimento que eu não gosto de sentir, mas você gostaria de ver um cara comendo a sua esposa? Então é mais ou menos isso, imagina um projeto que eu idealizei, foi idealizado para cantar eu e o Leonardo”, declarou o Eduardo.

O cantor ainda mostrou ser bem apegado ao projeto e lembrou de como ele planejou os detalhes da parceria, que foi comparada por ele com o projeto Amigos, de Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano.

“Você imagina um projeto que eu idealizei minha vida inteira. Eu montei. Eu deitava na minha cama e sonhava o que a gente ia cantar. Você me imagina noites e noites produzindo, fazendo os arranjos… O projeto Cabaré é Eduardo Costa e Leonardo e o meu ciúme não é pelo Leonardo, ele já cantou com um monte de gente antes de cantar comigo. Já cantou nos Amigos, com N pessoas. É o projeto, é a marca”, desabafou Eduardo Costa.

Fonte: Correio Braziliense