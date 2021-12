Laudo do IML aponta extrema desnutrição, hematomas e cicatrizes antigas em irmãos resgatados

-------- Continua depois da Publicidade--------

Casal suspeito de cometer o crime, que está foragido, conseguiu a guarda das três crianças, de 4, 7 e 11 anos, depois que foi constatado que elas já sofriam agressões da mãe biológica. Uma das crianças contou que foi colocada de castigo dentro de uma geladeira por horas, em São Roque.

Crianças com sinais de tortura são resgatadas em São Roque — Foto: Arquivo Pessoal.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou extrema desnutrição, hematomas e cicatrizes antigas nos corpos dos três irmãos de 4, 7 e 11 anos resgatados pela Polícia Civil e o Conselho Tutelar, em São Roque (SP), depois de sofrerem tortura por parte dos tios. O casal não foi encontrado pela polícia.

Segundo apurado pelo g1, o exame identificou lesões como machucados na cabeça com falha no cabelo, o que seria compatível com lesões antigas.

No pescoço de uma delas, o perito achou a marca recente de uma fivela de cinto. As marcas bateram com os relatos das crianças. Já na região na barriga de uma delas foi achada uma marca que seria de paulada.

Uma das crianças afirmou que em determinado dia teve o dedo fraturado e não foi levado ao hospital. Um curativo teria sido improvisado com prendedor de roupas.

O menino mais velho também relatou que sofria tiros de chumbinho nas pernas. A defesa do casal não foi encontrada até a publicação.

O caso

Segundo apurado pelo g1, no dia 9 de dezembro deste ano, a vítima de 11 anos fugiu de casa pela madrugada para buscar comida em uma escola.

Os conselheiros e a Polícia Civil foram avisados sobre a situação e encontraram as outras duas crianças, uma menina de 4 anos e um menino com deficiência mental de 7 anos. Todos apresentavam ferimentos pelo corpo.

Um dos meninos deu detalhes sobre os crimes. Ele relatou que “trabalhava” em situação de escravidão para o tio na confecção de calçados e era penalizado quando demorava para entregar o produto.

Segundo apurado pelo g1, o menino e os irmãos ficavam até três dias sem alimentos e chegavam a dormir no chão, em cima de uma coberta ou ajoelhados. Já a menina, de quatro anos, relatou que foi colocada de castigo dentro de uma geladeira por horas.



Menino e os irmãos ficavam até três dias sem alimentos — Foto: Arquivo Pessoal

O casal, que está foragido, conseguiu a guarda das crianças depois que foi constatado que elas já sofriam agressões da mãe biológica.

Os irmãos estão em um abrigo e passaram por atendimento médico. O caso é investigado pela delegacia São Roque como tortura.



Crianças apresentavam ferimentos pelo corpo — Foto: Arquivo Pessoal