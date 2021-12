Lateral do Flamengo se envolve em acidente fatal no RJ; veja foto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ramon, lateral-esquerdo do Flamengo, atropelou uma pessoa na noite deste sábado, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima morreu a caminho do hospital.

O acidente aconteceu por volta de 20h30 (de Brasília). De acordo com informações do Centro de Operações do Rio, bombeiros e policiais estão prestando atendimento no local.

Ramon está na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, prestando depoimento. Segundo apurou o ge, foi ele quem chamou a ambulância e solicitou o atendimento à vítima, um ciclista entregador de aplicativo.

Cria das categorias de base do Flamengo, Ramon fez sua estreia pelo time profissional em 2018, quando atuou em dois jogos do Carioca. Ele tem ao todo 38 partidas pela equipe principal, 24 só na atual temporada.