Lançado o edital para contratação de bolsistas na modalidade professor tutor para Cruzeiro do Sul

Nesta sexta-feira, 3, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre – Ieptec/Dom Moacyr, abriu Processo Seletivo Simplificado destinado a contratação de bolsistas na modalidade de Professor Tutor, para atuar no município de Cruzeiro do Sul nos cursos profissionalizantes do Novo Ensino Médio.

O objetivo das contratações é dar cumprimento aos Itinerários Formativos, mais especificamente o Itinerário V que corresponde a educação profissional nas escolas.

O Itinerário Formativo é um conjunto de disciplinas, cursos, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que já estão disponíveis para escolha dos estudantes do ensino médio, e o Ieptec, enquanto órgão gestor da política de educação profissional no Acre, vem executando muitos cursos junto às escolas públicas estaduais.

O processo seletivo dispõe de 6 vagas para candidatos com nível superior, podendo ser: Profissional em Pedagogia, ou Licenciatura, em qualquer área de formação; graduação em qualquer área de formação; Curso Superior em Administração; Curso Superior em Análises de Sistemas ou Sistemas de Informação ou Ciências da Computação ou Engenharia da Computação ou Gestão da Tecnologia da Informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

O Professor Tutor contratado receberá o salário de R$ 1.500 (20 horas semanais) e R$ 3.000 (40 horas semanais).

O Processo Seletivo terá validade de um ano, a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade do instituto.

As inscrições estão sendo realizadas somente de forma presencial, no período de 3, 6 e 7 de dezembro, no Centro de Educação Profissional e Tecnológica – Ceflora, localizado à Rua Paraná, nº 865, Bairro 25 de Agosto – Centro, Cruzeiro do Sul/Acre. Horários: sexta-feira (03/12/2021) – 7h30 às 13h; e nos dias 6 e 7 de dezembro de 2021 – 7h30 às 11h e 14h às 17h.

Para mais informações, acesse o edital (clique aqui) que também está disponível na plataforma do Ieptec (ead.ieptec.ac.gov.br), ou no Diário Oficial do dia 03/12. Em caso de dúvidas sobre o certame, os candidatos devem enviar um e-mail para [email protected].

Para realizar a sua inscrição, o candidato precisa ter em mãos o Curriculum Vitae, as cópias dos documentos comprobatórios (Diploma de Formação de Nível Superior, certificado de cursos realizados, declarações de experiências profissionais, etc), e documento de identificação pessoal legível e com foto, bem como a ficha de inscrição para impressão no edital.

O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Acre, ainda sem data definida.