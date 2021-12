Kevinho dá entrada em hospital chorando e deixa recado assustador: “Cuida do meu”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Kevinho compartilha foto aos prantos, apaga em seguida e deixa fãs imensamente preocupados

Na madrugada desta quinta-feira (23), o MC Kevinho deixou os fãs preocupados, após publicar uma foto chorando nos stories do Instagram e divulgar um pedido de proteção à família:

Pai, com tua destra protetora, cuida do meu lar e abençoa eu e a minha família”, dizia a mensagem, que foi apagada logo depois de ser publicada.

A preocupação aumentou ainda mais no início da manhã de hoje, quando Kevinho deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para realizar exames. As informações são da coluna da Fábia Oliveira, do portal Em Off.

De acordo com a reportagem, o funkeiro teria apresentado sintomas de gripe como dor no corpo, calafrios, garganta inflamada e coriza. O maior temor de Kevinho é ter se infectado com o vírus da covid-19.

A mensagem apagada do Instagram se refere ao medo do cantor em infectar seus pais, Sueli e Areovaldo Azevedo, que moram na mesma casa que ele – embora o famoso ainda não tenho sido diagnosticado. Kevinho teme até mesmo a gripe comum, já que recentemente as emergências dos hospitais têm lotado por conta de quadros mais graves da doença.

FUNKEIRO FALA SOBRE SEXUALIDADE

Recentemente, nas redes sociais, Kevinho abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os fãs. Uma das questões que mais chamou a atenção do funkeiro foi a de um internauta que especulou sobre a sexualidade dele.

“Você já ficou com homem?”, perguntou o fã curioso. Sincero, o cantor afirmou que o amor é livre, porém, é heterossexual: “Acho que cada um tem que ser feliz da forma que quiser, porém eu nunca fiquei e nunca tive vontade, sou hétero!”, disse Kevinho.