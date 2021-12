Justiça marca interrogatório de brasileiros envolvidos em triplo homicídio de família boliviana

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um ano e três meses depois do triplo homicídio de uma família boliviana o processo caminha para um desfecho, nos dias 15 e 16 deste mês os seis denunciados serão interrogados pela Justiça.

A audiência de instrução e julgamento, onde também serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, vai ocorrer na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar.

Gean Carlos Alves da Silva, Gean Carlos Nascimento da Silva, Geane Nascimento da Silva, Gilvan Nascimento da Silva, José Francisco Mendes de Souza e Luciano de Oliveira passaram a ser réus pelas acusações de triplo homicídio qualificado, tentativa de assassinato, ocultação de cadáver por três vezes, posse ilegal de arma de fogo, por integrar organização criminosa e coação de testemunha no curso do processo, ou seja, ameaça.

Já Gilvani Nascimento da Silva, pivô da tragédia, teve a acusação extinta, ele foi assassinado a tiros no dia 6 de abril deste. O crime aconteceu na região do ramal do Benfica.

O triplo homicídio e a tentativa de assassinato ocorreram no dia 13 de setembro do ano passado, na propriedade das vítimas, localizada no Ramal do Pelé, na fronteira da Bolívia com Acrelândia. Durante a ação foram assassinadas a dona de casa Florentina Beatriz Hilarion, e os filhos dela, Frank Cristian e Samir Rivas.

Os acusados ainda balearam uma adolescente de 14 anos. A menina, sobreviveu por que fingiu que estava morta. Os corpos da família boliviana foram jogados em uma área de mata.

Consta na denúncia do MP, que Gilvani, foi flagrado pelo pai abusando sexualmente da adolescente de 14 anos. O boliviano amarrou o brasileiro e foi a Acrelândia chamar a Polícia Militar.

Foi neste momento, os integrantes da família Nascimento foram ao local e executaram os três membros da família, os acusados ainda incendiaram a casa das vítimas e depois fugiram por uma área de mata.