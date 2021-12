Justiça manda suspender contrato de construção da estrada que liga o AC ao Peru pelo Parque da Serra do Divisor

Ele garantiu ainda que a suspensão dá tempo para que, caso volte a ser aprovada a contratação, seja discutido e elaborado um projeto de construção com um modelo de estrada que tem que ser adotado.

Em novembro de 2019, foi dado início ao trabalho com a abertura de uma trilha de cerca de 90 quilômetros até o município peruano de Puccalpa. Na época, segundo informou a Secretaria de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra), a ação era de abertura da trilha e levantamento topográfico no trecho que vai desde o final do Ramal do Feijão Insosso, em Mâncio Lima, até o Rio Azul.

Em outubro, uma audiência pública feita pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, no interior do estado, colocou em discussão mais uma vez a construção da estrada que liga o Acre ao Peru, pelo Parque Nacional da Serra do Divisor, no Vale do Juruá.