Juliette e Daniel Trovejani passam final de ano juntos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Assim como muitos já esperavam, Juliette Freire e Daniel Trovejani estão passando o final de ano juntinhos. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, os dois estão em Pipa, no Rio Grande do Norte. Embora eles não tenham assumido um namoro, a aparição em público reforça o relacionamento que vivem.

No entanto, eles não se viram somente na madrugada desta quinta-feira, 30/12. Apesar de terem tentado despistar, fontes desta coluna estão sempre de olho e viram ambos chegarem à Paraíba em momentos diferentes.

Daniel foi de Itacaré para João Pessoa, enquanto Juliette fez uma conexão entre o Rio e Recife e chegou à cidade pouco tempos antes do affair. Desde então, ambos estão juntos, passeando pelo nordeste. Nesta quinta-feira eles foram vistos em Pipa, no Rio Grande do Norte.

Fonte: Metrópoles