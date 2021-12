Juliette descobre aneurisma após se tornar milionária e lançar carreira musical

-------- Continua depois da Publicidade--------

A campeã do BBB21 anunciou através das redes sociais que descobriu um aneurisma

Nesta quinta-feira (30), a última campeã do BBB revelou ter descoberto o diagnóstico de aneurisma. Em uma emocionante retrospectiva feita nas redes sociais, a famosa relembrou cada fase deste ano.

Juliette falou sobre BBB 21, seu documentário, o lançamento da carreira como cantora, os duetos com grandes nomes da música e os prêmios de ‘mulher do ano’ e por fim, surpreendeu os fãs revelando sobre a doença grave.

Descobrir que eu tinha um aneurisma e ele sumiu do nada. Final de 2021… Gratidão, fé, lição, e mais uma chance, a de ser feliz”, narrou a cantora, que não entrou em detalhes sobre o diagnóstico.

Aneurisma é a dilatação anormal de uma artéria. Pode se romper e causar uma hemorragia ou permanecer sem estourar durante toda a vida. Segundo Juliette, a problema já foi curado, sem nenhum tratamento específico.

JULIETTE VAI TERMINAR O ANO NAMORANDO?

O romance de Juliette Freire com o produtor Daniel Trovejani – ex-paquera de Anitta – está virando coisa séria. Ainda seguindo um teor mais discreto, sem postar fotos ou falar sobre o assunto, os dois já saíram juntos em um jantar romântico e acabaram sendo flagrados comendo em um restaurante de comida mediterrânea em Ipanema.

O encontro romântico não foi a única vez que os dois foram flagrados juntos. Pela internet, circularam alguns cliques dos dois trocando carinhos em um passeio de barco nos mares do Rio de Janeiro e também em outro jantar em Pernambuco.

Agora, com o fim de ano se aproximando, Juliette Freire já está com os planos prontos para passar a virada ao lado do novo companheiro.

Além de Daniel ser ex-namorado da amida da ex-bbb, ele também é sócio de Anitta na empresa que cuida da imagem de Juliette.