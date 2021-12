Juliette, com milhões na conta, recebe convite para entrar no BBB mais uma vez: “O prêmio”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após vencer o BBB21, Juliette explodiu em todo o mundo e já acumula mais de 32 milhões de seguidores nas redes sociais.

Além de ficar famosa e ganhar milhões de seguidores nas redes sociais após vencer o BBB21, Juliette Freire também se tornou a nova milionária do pedaço e embolsou o prêmio de R$ 1,5 milhão, do reality show da Globo.

Dessa forma, o estrelismo da maquiadora não parou por aí, e ela recebeu nada menos que um convite para participar de outra edição do programa.

Entretanto, diferentemente da atração da emissora dos Marinhos, a competição desta vez trata-se da versão portuguesa do reality da Globo.

No decorrer de um quadro de entrevistas no canal de Matheus Mazzafera, no Youtube, Juliette expôs a situação e disse que não aceitou o convite, relatando que não aguentaria passar pela pressa psicológica mais uma vez.

“Eu trolei o povo dizendo que eu queria ir, mas não aguento passar por isso duas vezes, não. O prêmio de lá é pior do que aqui. Não aguentaria psicologicamente. […] Eu ainda brinquei e disse para minha mãe que ia. O público também não aguenta mais, nem eu aguento mais a minha cara”, destacou a campeã do BBB.