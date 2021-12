Jovem morta em assalto estava no primeiro dia de emprego; veja vídeo do latrocínio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Vídeo obtido em primeira mão pelo Correio mostra o momento do latrocínio (roubo seguido de morte), que tirou a vida de Natália Joaquim Boitrago, 27 anos. Funcionária de um quiosque de lanches no Setor Sul do Gama, a jovem estava no primeiro dia de emprego, quando foi assassinada a tiros no local de trabalho, na noite desta segunda-feira (20/12).

O vídeo contém imagens fortes

O crime ocorreu em um quiosque da comercial da Quadra 6 do Gama. O autor do crime levou o celular da vítima e foi preso por policiais militares da Companhia de Policiamento de Choque do Estado de Goiás em Luziânia — distante cerca de 59km de Brasília. Outro envolvido está foragido. Na filmagem, é possível ver o momento em que o criminoso aborda um homem, supostamente um funcionário do estabelecimento. A vítima aparece sentada e em poucos segundos é alvejada com um tiro.

Após ser baleada, Natália levanta e o autor sai correndo. A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional do Gama (HRG), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em pouco mais de 10 minutos depois de cometer o latrocínio, um dos envolvidos foi preso por policiais militares de Goiás. O Correio apurou que o criminoso levou o celular e outros objetos da vítima. Ele também tentou levar o quiosque móvel de cachorro quente da mulher, mas não conseguiu.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam o veículo utilizado por ele para fugir, um revólver calibre .38, além dos objetos roubados. O segundo envolvido no latrocínio teria fugido para uma mata e até a última atualização dessa reportagem, não havia sido localizado.

Fonte: Correio Braziliense