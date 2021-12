Jovem morre após ser baleado três vezes no Residencial Orgulho do Madeira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um jovem de 19 anos, identificado como Carlos Eduardo Farias de Oliveira, morreu no centro cirúrgico do hospital João Paulo II, na madrugada desta quarta-feira (15/12). A vítima teria sido atacado a tiros, no Residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, a vítima estava andando de bicicleta na noite de ontem(14/12), pela região, quando um motociclista armado efetuou vários disparos contra o jovem.

Em seguida, o acusado fugiu tomando rumo ignorado. Populares socorreram a vítima com três perfurações na região do abdômen, para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) leste, mas devido a gravidade, Carlos foi transferido para o hospital João Paulo II.

Porém, nesta madrugada Carlos Eduardo acabou não resistindo aos ferimentos e morreu durante os procedimentos médicos.

Os agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV), assumiram as investigações, para tentar identificar e prender o autor do crime.