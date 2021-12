Jovem filma o próprio acidente e divulga o vídeo segundos antes de morrer; veja

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma jovem de 21 anos, identificada como Tamires Rodrigues Nascimento, filmou o próprio acidente de carro, que resultou na sua morte no dia 21 de novembro deste ano, em Castanhal, nordeste do Pará. As imagens começaram a circular nas redes sociais esta semana.

Segundo testemunhas, a jovem estava embriagada ao volante e sozinha no veículo, após sair de uma confraternização com amigos na noite do acidente.

O vídeo mostra ela dirigindo pela avenida Barão do Rio Branco, uma das principais vias da cidade, até que ela perde o controle da direção, bate no canteiro central da via, capota o carro e atinge a entrada de um galpão. Nas imagens feitas, Tamires aparenta estar dentro dos limites de velocidade.

Tamires não resistiu aos ferimentos morreu no local. Amigos dizem que teriam pedido pra ela não dirigir, mas a jovem teria insistido.

Ainda no vídeo gravado por ela, é possível ouvir ela falando algo no fundo, mas não foi possível identificar o que foi dito pela jovem. Quando o carro capotou, o vídeo acabou sendo publicado no status do Whatsapp dela.

fonte: Portalcm7