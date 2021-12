Jovem fica em estado grave após ser atingido com tiros na cabeça na frente do pai

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um jovem aparentando ter entre 18 e 20 anos, foi atacado a tiros na manhã desta quarta-feira (08/12). O crime aconteceu no pátio de um posto de combustível, em Vilhena, 706 km de Porto Velho.

A equipe de reportagem do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia apurou, que o jovem estava no posto para trabalhar com o pai com descarregamento de caminhões. A vítima na companhia de outros “chapas”, foi surpreendido pelo acusado que chegou de bicicleta.

O homem, efetuou vários disparos na direção da cabeça do jovem, em seguida, fugiu tomando rumo ignorado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, e socorreu a vítima em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da região.

A Polícia Militar foi acionada, e realiza diligências pela localidade para capturar o autor dos disparos.