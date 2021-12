Jovem é socorrido as pressas após ser atacado a tiros na zona Leste

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um jovem de 18 anos, foi atacado a tiros na madrugada deste sábado (18/12), após o carro do amigo ser atingido por vários disparos na rua América do Norte, bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, o jovem estava conversando com o amigo dentro do veículo modelo Fiat Argo, quando dois homens armados se aproximaram e atiraram várias vezes contra a vítima.

A vítima foi levada pelo amigo para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Leste, mas devido a gravidade dos ferimentos, foi transferido para o hospital João Paulo II.

A Polícia Civil investigará o caso.